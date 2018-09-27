27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоциклист столкнулся с автомобилем и троллейбусом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 9.00 молодой человек на мотоцикле двигался по улице Богдановича в направлении улицы Немига по второй полосе, неправильно выбрал скорость движения и совершил наезд на остановившуюся впереди автомашину "Хонда" и далее столкнулся с движущимся в правой полосе троллейбусом. Пострадавших нет", - рассказали в УГАИ.

В результате ДТП на проезжую часть разлилось масло. Движение по улице Богдановича в направлении улицы Немига затруднено. ГАИ просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута движения.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, опрашиваются очевидцы. -0-