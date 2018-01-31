31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина взял в долг у знакомых около $50 тыс. на развитие несуществующего бизнеса, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

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Оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома устанавливают потерпевших от мошеннических действий участника проекта "Снежный барс 2017". В отношении 42-летнего мужчины инициирован ряд судебных тяжб в судах Фрунзенского и Центрального районов Минска. "Его подозревают в мошенничестве для получения крупных сумм. Брал он их преимущественно у своих знакомых. Деньги одалживал якобы на развитие бизнеса в сфере недвижимости, которого, как выяснили оперативники, на самом деле нет. Сумма его долгов пока составляет около $50 тыс.", - проинформировали в ГУВД.

Сотрудники милиции устанавливают возможных пострадавших от действий данного мужчины, а также осведомленных об иной его противоправной деятельности. Сейчас известно о трех пострадавших.-0-