4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина похитил у знакомой более $12 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась женщина с заявлением о пропаже денег из квартиры. Она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. После длительной переписки они решили встретиться. По словам дамы, мужчина красиво ухаживал: дарил цветы, подарки. Рассказал, что работает автослесарем, живет в общежитии. Спустя какое-то время так называемый друг узнал, что женщина недавно продала дом и у нее есть деньги. Воспользовавшись тем, что "возлюбленная" как-то оставила ключи в своей сумочке, мужчина сделал дубликат. Когда хозяйки не было дома, он зашел в квартиру и похитил $12 тыс.700.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий следственно-оперативной группой Октябрьского РУВД Минска совместно с сотрудниками исправительного учреждения открытого типа № 36 Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Беларуси задержан 35-летний мужчина, отбывающий наказание в вышеуказанном учреждении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 ("Кража") УК Беларуси. Санкция части данной статьи предусматривает лишение свободы от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества. Мужчина ранее судим за совершение аналогичных преступлений.-0-