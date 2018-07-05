В Минске мужчина совершил убийство, чтобы скрыть изнасилование

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего мужчины в совершении убийства с целью скрыть изнасилование. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По данным следствия, вечером 21 декабря прошлого года девушка с четырьмя мужчинами употребляла спиртное в квартире дома на пр.Рокоссовского. После все вместе остались ночевать. "Утром проживавшие в квартире мужчины услышали крики девушки. Она рассказала им об изнасиловании, а также сообщила, что собирается заявить об этом в милицию. В этот момент фигурант попросил оставить его наедине с девушкой на кухне, чтобы урегулировать конфликт. Там он угрожал ей ножом, избивал, душил руками и куском провода. После совершения убийства тело девушки спрятал в диван и предложил свидетелям вывезти его на дачу, однако они обратились в правоохранительные органы", - рассказала Марина Дранькова.

Осознав произошедшее, мужчина несколько дней скрывался в Лидском районе, а затем сам пришел в Ленинское РУВД Минска. В первоначальных показаниях он настаивал, что во время убийства был в состоянии аффекта, так как девушка якобы стала требовать у него деньги за неразглашение сведений об их близости. Позже он и вовсе указал, что преступление совершил другой человек.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила от комбинированной травмы, повреждения органов и механической асфиксии. "Также в центральном аппарате ГКСЭ проведено более 10 генетических экспертиз, в ходе которых на изъятых вещественных доказательствах и в образцах для сравнительного исследования установлена смесь биологического материала потерпевшей и обвиняемого. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, фигурант мог осознавать противоправный характер своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта он не находился", - отметила Марина Дранькова.

Действия мужчины следствием квалифицированы по ч.1 ст.166 УК (изнасилование), ч.2 ст.167 УК (иные насильственные действия сексуального характера), п.6, 8 ч.2 ст.139 УК (убийство с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление). Также он обвиняется по ч.1 ст. 366 УК (насилие в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений) - во время распития алкоголя у него с собутыльником возникла ссора, он ударил его и толкнул другого мужчину, пытавшегося прекратить избиение.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-