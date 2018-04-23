В Минске мужчине продали машину по поддельным документам

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчине продали машину за $14 тыс. с поддельными идентификационным номером и документами, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Автомобиль Kia Sportage купил 45-летний житель Вилейки. Мужчина обратился в милицию и рассказал, что приобрел его у молодой пары по договору купли-продажи, при этом он поверил на слово продавцам и решил не проверять авто на предмет юридической чистоты. Сделка прошла у одного из минских торговых центров.

Вероятно, злоумышленники пригнали автомобиль незаконным способом из Европы, а после разместили на сайте объявление о продаже и ждали своего покупателя. Авто было оценено продавцами в $14 тыс. "При встрече у покупателя никаких подозрений на счет мужчины и женщины не возникло. Они убедительно рассказали про себя и про автомобиль, пояснили, что уже долгое время занимаются автобизнесом: пригоняют машины из России в Беларусь для последующей продажи, - рассказали в УВД. - Позже, при регистрации автомобиля в ГАИ, оказалось, что идентификационный номер и документы подделаны. Сотрудники милиции проводят проверку".-0-

Фото с сайта УВД Миноблисполкома