18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Дзержинского легковушка врезалась в вентиляционный киоск, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.

Авария произошла сегодня утром на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса. Сообщение о необходимости оказать помощь поступило в 9.49.

Сотрудники МЧС в 10.06 деблокировали пассажирку. Женщину госпитализировали.

Водитель, по предварительной информации, получил черепно-мозговую травму. Он также в больнице.-0-

Фото Минского городского управления МЧС