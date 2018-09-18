18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Дзержинского легковушка врезалась в вентиляционный киоск, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.
Авария произошла сегодня утром на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса. Сообщение о необходимости оказать помощь поступило в 9.49.
Сотрудники МЧС в 10.06 деблокировали пассажирку. Женщину госпитализировали.
Водитель, по предварительной информации, получил черепно-мозговую травму. Он также в больнице.-0-
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