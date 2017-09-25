В Минске на ст.м. "Купаловская" из-за неисправности поезда высадили пассажиров

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на станции метро "Купаловская" из-за неисправности поезда было принято решение о высадке пассажиров. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте столичного метрополитена, сообщает БЕЛТА.

"По станции "Купаловская" из-за неисправности в подвижном составе было принято решение о высадке пассажиров", - говорится в сообщении.

Сейчас станция работает в штатном режиме.

Неисправный состав отправлен в электродепо для проведения более тщательного обследования специалистами.-0-