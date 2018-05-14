14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на супругов завели уголовное дело за сексуальную связь с 15-летним подростком, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Милиция задержала семейную пару. "В квартире на ул. Каменногорской 33-летняя женщина с 37-летним мужем и с его 15-летним племянником распивали спиртное, после чего вступили в половую связь. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.168 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Супругам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет", - рассказали в ГУВД.

В Центральном аппарате Государственного комитета судебных экспертиз в отношении супругов назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались.-0-