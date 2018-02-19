В Минске наблюдатель за неповиновение требованию должностного лица был доставлен в милицию

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске наблюдатель за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении был доставлен в милицию, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Вечером 18 февраля на избирательном участке №27 по ул. В.Хоружей был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в Центральное РУВД Минска наблюдатель А.Козел. Как отметили в милиции, основанием для задержания послужили вызывающие действия наблюдателя и его отказ выполнить законные требования председателя избирательной комиссии по прекращению видеосъемки во время подсчета результатов голосования.

Право на видеосъемку гражданин объяснил принадлежностью к одному из иностранных СМИ, которое не аккредитовано в Беларуси. "Для прекращения противоправных действий председатель комиссии обратился к сотруднику милиции, который нес службу на избирательном участке. Правоохранитель дал четкие разъяснения гражданину об имеющем место нарушении установленного порядка, предложил прекратить видеосъемку и выполнить законные требования председателя избирательной комиссии. А.Козел данное обращение проигнорировал и оказал активное неповиновение сотруднику милиции. Для пресечения противоправных действий в отношении наблюдателя была применена физическая сила. Во время выдворения А.Козел ногой повредил остекление двери избирательного участка", - проинформировали в ГУВД.

Гражданин доставлен в центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома, его действиям будет дана правовая оценка.-0-