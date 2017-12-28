В Минске начался суд над бывшим директором футбольного клуба "Слуцк"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего председателя общественного объединения "Спортивный футбольный клуб "Слуцк", сообщает БЕЛТА.

Бывший председатель футбольного клуба обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.430 (получение взятки), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.430 (покушение на получение взятки повторно) Уголовного кодекса.

Как сообщалось, 50-летний председатель предложил учредителю частного предприятия передать 50% от прибыли за победу в тендере на монтаж металлического ограждения на стадионе, арендуемом объединением у Слуцкого государственного колледжа. Руководитель строительной организации согласился на данные условия, между юридическими лицами был заключен договор, и на счет исполнителя работ был перечислен аванс. В дальнейшем директор футбольного клуба решил прекратить с частным предприятием договорные отношения, о чем сообщил его учредителю. Также он сообщил о необходимости передачи ему части от прибыли в результате перечисленного платежа.

Двое мужчин договорились о встрече, и 5 сентября этого года в Минске на пр.Победителей председатель объединения принял от учредителя строительной фирмы Br2,7 тыс. Кроме того, следователи установили, что расторжение договора было необходимо директору клуба для заключения нового, с иным частным предприятием. Руководитель данной организации также согласился передать $1 тыс. за расторжение договора. Однако 50-летний мужчина не довел до конца свои намерения, потому что был задержан сотрудниками правоохранительных органов.-0-