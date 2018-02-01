В Минске начался суд по делу о масштабных коррупционных схемах в СЗАО "БелАВМ"

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска сегодня приступил к рассмотрению дела о масштабных коррупционных схемах в СЗАО "БелАВМ", передает корреспондент БЕЛТА.

Фигурантами стали 8 человек. В их числе бывший генеральный директор СЗАО "БелАВМ" Дмитрий Ронин, экс-председатель правления ЕРИП Олег Веремейчик, Анатолий Мороз и Екатерина Павловская в прошлом начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка и его заместитель.

В декабре 2016 года при получении взятки от Дмитрия Ронина была задержана с поличным Людмила Бачило, занимавшая на тот момент должность управляющей Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты. Незаконное денежное вознаграждение в $20 тыс. ей передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда.

Тогда были задержаны заместитель генерального директора "БелАВМ" Николай Романович, являвшийся соучастником в передаче взятки Людмиле Бачило, а также сотрудник СЗАО Леонид Горбачевский и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, ответственный за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники. Как сообщал КГБ, работники СЗАО "БелАВМ" и представители государственных органов, находясь в преступном сговоре, разработали "нужное" техническое задание, позволившее СЗАО победить в аукционе. За содействие Виталий Старовойтов, при посредничестве Леонида Горбачевского, получил взятку в $4 тыс.

По данным КГБ, Олег Веремейчик в июле 2016 года получил от генерального директора "БелАВМ" $9 тыс., а в ноябре 6,4 тыс. евро за содействие в организации и проведении в интересах предприятия "договорного" тендера на поставку оборудования на сумму порядка Br28 млн. Задокументированы 3 эпизода получения Анатолием Морозом от Дмитрия Ронина взяток в сумме не менее $13 тыс. за выбор СЗАО "БелАВМ" в качестве поставщика оборудования, а также факт его посредничества при получении взятки Павловской. По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела. -0-