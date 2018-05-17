В Минске напавшие на водителя хулиганы сами пришли в милицию

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парни, которые 9 мая напали на водителя в Минске, сами пришли в милицию. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Милиция разыскивала нападавших и опубликовала видео с кадрами нападения. "После появления данного видео в СМИ провокаторы конфликта самостоятельно обратились в Ленинское РУВД. Молодые люди признали вину и готовы нести ответственность за содеянное", - рассказали в милиции.
Сейчас проводятся следственные действия, устанавливается объективная картина произошедшего.
Как сообщалось, инцидент произошел 9 мая около 23.30 вблизи ул.Ленина, 16. Водитель легковушки остановился на светофоре и ждал зеленый свет, когда услышал удар по своему автомобилю. Мужчина вышел из авто и сделал замечание компании молодых парней. Они отреагировали агрессивно и напали на него, нанесли травмы, а также повредили машину.-0-
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