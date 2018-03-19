В Минске направлено в суд уголовное дело о совершенном в 2014 году убийстве

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске направлено в суд уголовное дело об убийстве, совершенном в 2014 году. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова

Управление СК по Минску завершило расследование и направило в суд дело по ч.2 ст.139 УК (убийство с особой жестокостью, группой лиц). Обвиняемыми по нему проходят двое мужчин и женщина. "По выводам следствия, они в середине апреля 2014 года в заброшенном частном доме на ул. Литературной нанесли множество ударов 47-летнему минчанине, который от полученных травм скончался на месте, - рассказала Марина Дранькова. - Минчанин был знаком с фигурантами, так как часто видел их возле пункта приема металлолома. Последний раз они встретились возле магазина, когда мужчина приобретал алкоголь. В связи с этим его пригласили на совместное застолье. Во время употребления спиртного и возник конфликт".

Тело убитого они спрятали в погребе дома и забросали мусором. В апреле 2017 года была получена информация о совершенном несколько лет назад убийстве мужчины в одном из минских нежилых домов. При проверке данных сведений следственно-оперативная группа обнаружила его останки.

Фото УСК по Минску

Все фигуранты данных событий ранее привлекались к уголовной ответственности. Двое мужчин сейчас отбывают наказания в виде лишения свободы в Беларуси и России за другие преступления. "При расследовании были проведены допросы и проверки показаний на месте с использованием видеозаписи, изъяты и исследованы вещественные доказательства, направлены международные поручения об оказании правовой помощи, получены экспертные заключения. Все это подтвердило причастность обвиняемых к совершению преступления", - отметила Марина Дранькова.-0-