В Минске нашли пропавшего 10-летнего мальчика

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нашли пропавшего десятилетнего мальчика, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.
Мальчика нашли на ул.Голодеда. Ребенок ночевал в подъезде дома на ул.Ангарской. Как рассказала Татьяна Ковалева, люди опознали мальчика по фотографии.
Как сообщалось, 10-летний Даниил Соколовский 10 января около 15.00 ушел из школы №24 на ул.Прушинских в неизвестном направлении и домой не вернулся. Поисками ребенка занималась милиция и волонтеры. "Мальчик неоднократно уже уходил из дома. Семья переехала в дом на ул.Балтийской из Фрунзенского района, где он также ранее сбегал. В Ленинском районе это уже второй случай, когда он пропадает", - рассказала Татьяна Ковалева.
Ребенок объясняет свои поступки тем, что, когда у него возникают проблемы в школе, он не хочет идти домой, боится, что его будут ругать. Ранее милиция находила ребенка в торговых центрах.-0-
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