18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске несколько экипажей ГАИ преследовали легковушку "Ауди", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ УВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

На данный момент мужчина 1953 года рождения задержан. Проводится его освидетельствование.

Сергей Зараник отметил, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится сбор информации.

В задержании были задействованы сотрудники разных подразделений.

Тем временем в соцсетях очевидцы сообщают, что видели погоню за нарушителем на улице Тимирязева и возле ТЦ "Корона" на улице Кальварийской.-0-