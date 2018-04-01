В Минске нетрезвый водитель легковушки въехал в деревья: пассажир тяжело травмирован

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА В Минске пассажир легковушки, за рулем которой был нетрезвый водитель, получил серьезные травмы в ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 31 марта около 5.00. "Автомобиль "Ситроен" двигался по ул. Казинца со стороны ул. Корженевского в направлении ул. Кижеватова. Водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части и столкнулась с деревьями. Пассажир и водитель были доставлены с травмами в больницу. На месте работала следственно-оперативная группа со специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по г.Минску", - проинформировали в ГАИ.

Пассажир легковушки получил в ДТП тяжкие телесные повреждения. "В отношении задержанного водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Мужчина помещен в изолятор временного содержания.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома.