В Минске ночью задержали мотоциклиста: ехал пьяным и с выключенными фарами

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 26 сентября в Минске задержали пьяного мотоциклиста, ехавшего без включенных фар и шлема, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники милиции обратили внимание на мотоциклиста, который без включенных фар и без шлема ехал по ул. К. Либкнехта в направлении пр-та Жукова. "С целью пресечения нарушений он был остановлен. В ходе разбирательства выяснили, что водитель мотоцикла, 1995 года рождения, находился в нетрезвом состоянии - 1.3 промилле", - рассказали в ГАИ. С собой у молодого человека было пиво.

Выяснилось, что прав на управление транспортными средствами у задержанного нет. На водителя составлено 6 протоколов.-0-