27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обнаружили тело пропавшего 20-летнего парня, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
Ленинским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 20-летнего мужчины. "Он разыскивался сотрудниками органов внутренних дел как безвестно отсутствующий с 25 февраля. В ходе поисков днем 27 февраля водолазы ОСВОДа обнаружили тело минчанина в реке Свислочь вблизи ул. Октябрьской. Следователями с привлечением экспертов проведен осмотр места происшествия. По предварительной версии, смерть не носит криминального характера. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировала Марина Дранькова.-0-
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