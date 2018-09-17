В Минске организованная группа похитила у игорных заведений около Br222,4 тыс.

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации и хищении денежных средств игорных заведений путем мошенничества. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В конце 2016 года на территории Беларуси и России была создана организованная группа, в состав которой входили граждане двух стран, при этом руководство осуществлялось с территории России. "Участники группы подыскивали администраторов залов игровых автоматов в Минске, которые за материальное вознаграждение внедряли в USB-разъемы определенных автоматов устройства, напоминающие накопитель информации. Затем работники заведений производили перезагрузку оборудования, в результате чего изменялся алгоритм его работы", - рассказала Юлия Гончарова.

Затем мошенники под видом игроков посещали эти заведения. При себе они имели технические средства, с помощью которых транслировали изображения экрана автоматов другим участникам организованной группы. Последние обрабатывали данные и сообщали игрокам комбинации клавиш, которые необходимо нажать для начала бонусной игры.

"Каждый из игроков и администраторов залов, задействованных в схеме, получал 5-10% выигрыша, остальная сумма передавалась организаторам - гражданам России. Противоправную деятельность пресекли сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Во время расследования установлено более 40 преступных эпизодов. Имущественный вред составил не менее Br222,4 тыс.", - отметила официальный представитель.

Действия 11 обвиняемых квалифицированы следователями по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) и ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в составе организованной группы) УК РБ. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В отдельное производство выделены материалы в отношении шести объявленных в розыск участников группы, в настоящее время находящихся на территории других государств.-0-