5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открытым пламенем горел кадиллак, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Сообщение о загорании автомобиля 1992 года выпуска на улице Маяковского поступило спасателям сегодня днем от очевидцев. На место выехали сотрудники МЧС, которые ликвидировали пожар.

В результате возгорания поврежден моторный отсек и салон авто. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-