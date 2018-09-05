5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открытым пламенем горел кадиллак, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Сообщение о загорании автомобиля 1992 года выпуска на улице Маяковского поступило спасателям сегодня днем от очевидцев. На место выехали сотрудники МЧС, которые ликвидировали пожар.
В результате возгорания поврежден моторный отсек и салон авто. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-
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