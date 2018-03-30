В Минске открытым пламенем горела квартира в многоэтажке

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открытым пламенем горела квартира в многоэтажном жилом доме, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Сообщение о загорании в квартире по улице Железнодорожной, 134 поступило в 14.17. На место выехали спасатели. "По прибытии наблюдалось открытое пламенное горение из окна квартиры на пятом этаже. Работники МЧС спасли пять человек из горящей и соседних квартир", - сказала Ольга Мельченко.

Одна женщина 1940 года рождения, предварительно, с отравлением продуктами горения госпитализирована. Она находилась в горящей квартире с дочкой и внучкой. Спасателей вызвала внучка.

Загорание ликвидировано в 14.43. Причины произошедшего устанавливаются.-0-