В Минске парень забрал закладку с психотропом на глазах у таксиста

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксист сообщил сотрудникам столичной Госавтоинспекции о том, что его пассажир перевозит наркотики, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель такси обратился к инспекторам ГАИ, когда те работали на автовокзале "Восточный" во время акции "Автобус". Мужчина сообщил, что вероятнее всего у его пассажира при себе имеются наркотики. "Его подозрения были связаны с тем, что по пути пассажир попросил сделать промежуточную остановку в районе ул.Багратиона и забрал какой-то предмет, закопанный возле столба. Госавтоинспекторы сообщили об этом в оперативно-дежурную службу и до приезда оперативников удерживали пассажира. При обыске оперативники обнаружили у 27-летнего парня полимерный сверток с порошком весом около 0,6 г", - рассказали в ГАИ. Ранее задержанный был судим.

Изъятое вещество было направлено на исследование в Госкомитет судебных экспертиз. Выяснилось, что порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP.

Ленинским (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.-0-