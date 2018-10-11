В Минске пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина проник в квартиру пенсионерки и требовал у нее деньги, угрожая ножом, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Обстоятельства разбойного нападения выясняет Октябрьский районный отдел Следственного комитета. По данным следствия, 6 октября мужчина использовал дубликат ключа от двери и проник в квартиру пенсионерки. Он знал, что там может храниться крупная сумма денег. В это время другой мужчина, знакомый с хозяйкой, общался с ней на улице - пытался отвлечь внимание.

Когда пенсионерка вернулась домой, злоумышленник безуспешно продолжал поиски. "Он угрожал женщине и требовал отдать ему деньги. Однако хозяйка оказала активное сопротивление. Мужчине пришлось быстро покинуть квартиру. Все это время он скрывал свое лицо, так как опасался, что женщина его узнает", - рассказали в СК. В ведомстве отметили, что подельник, который отвлекал внимание женщины, ранее был у нее дома и мог незаметно завладеть ключом, чтобы изготовить дубликат.

Милиция задержала двух подозреваемых - 33-летнего гражданина России и 32-летнего ранее судимого минчанина. Мужчинам предъявлено обвинение по ч.3 ст.207 УК (разбой, совершенный группой лиц, с проникновением в жилище, с целью завладения имуществом в особо крупном размере). Они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.-0-