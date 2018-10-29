В Минске пешехода дважды сбили легковушки

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пешехода в Минске дважды сбили на дороге, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня утром. "Около 06.50 водитель "Ситроена" двигался по улице Могилевской со стороны улицы Володько в направлении улицы Жуковского. На нерегулируемом переходе он сбил пешехода 2000 года рождения. От удара его отбросило на проезжающий в соседней левой полосе автомобиль "БМВ". В результате ДТП пешеход получил закрытую травму живота, перелом костей таза", - проинформировали в ГАИ.
Правоохранители установили, что в отношении автомобиля "Ситроен" не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Водитель управлял авто без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. По факту ДТП проводится разбирательство.-0-
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