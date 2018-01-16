В Минске пьяный водитель похитил телефон очевидца

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель в Минске похитил телефон у мужчины, который снял его на камеру, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в ГУВД, в милицию обратился минчанин и рассказал, что во дворе дома на ул.Слободской увидел автомобиль "Пежо", который хаотично двигался по проезжей части, заезжал на бордюры и тротуар. Мужчина предположил, что водитель пьян, поэтому стал снимать его на камеру мобильного, при этом убеждал заглушить двигатель и выйти из салона. Водителю это не понравилось, он вышел из машины и набросился на снимавшего его мужчину с кулаками. В ходе борьбы у того из кармана выпал мобильный телефон, водитель его забрал и скрылся, оставив на месте происшествия незапертое авто.

По горячим следам водителя задержали. Он рассказал оперативникам, что в тот день приехал в гости к своей подруге, однако девушка отказалась встретиться с ним. В расстройстве он купил 4 л пива и выпил их в салоне авто. После чего стал ездить по ул. Слободской.

Как выяснилось, 28-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, а в 2016 году был лишен водительских прав. При медицинском освидетельствовании в крови у водителя содержалось 2,6 промилле алкоголя.

Московским (г. Минска) районным отделом СК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 УК (грабеж). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.-0-