В Минске по подозрению в продаже психотропов задержаны медсестры хосписа

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны медсестры хосписа, которые подозреваются в продаже психотропных веществ, предназначавшихся безнадежно больным пациентам. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска получили оперативную информацию о том, что три медсестры больницы паллиативного ухода "Хоспис" причастны к незаконному обороту наркотических средств. "Задержание медсестер проводилось по месту жительства. Во время осмотров жилья у каждой из них были обнаружены опасные психотропные вещества ("Диазепам", "Трамадол", "Феназепам", "Клоназепам", "Морфин"), применяющиеся в медицине для снятия болевого синдрома у тяжелобольных пациентов, а также при психических заболеваниях. Общее количество изъятых психотропных веществ составило около 120 таблеток и 35 ампул, также были изъяты шприцы, наполненные этими запрещенными в свободной продаже препаратами", - рассказали в ГУВД.

Сотрудницы хосписа пояснили правоохранителям, что лично они психотропы не употребляли. "В настоящий момент оперативные сотрудники проводят дополнительные мероприятия по установлению возможного круга покупателей запрещенных препаратов. Кроме того, сотрудники милиции имеют основания полагать, что работники хосписа причастны не только к незаконному обороту наркотиков, а также к ряду других преступлений. Назначены дополнительные проверки", - добавили в ГУВД.

Партизанский (Минска) РОСК возбудил в отношении задержанных уголовные дела по ч. 1 ст.328 Уголовного кодекса ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов"). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Во время дальнейшего разбирательства квалификация преступления может быть изменена на более тяжкий состав.-0-

Фото ОИОС ГУВД Мингорисполкома