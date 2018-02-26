26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по вине пьяного бесправника пострадал четырехлетний ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 25 февраля около 21.00. "Водитель без права управления и в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле "Ситроен Ксантия" по ул.Горецкого в сторону ул.Шаранговича. Он столкнулся с легковой "Лянча", где находилась семья с ребенком 2013 года рождения. По предварительным данным, ребенок с травмами был госпитализирован", - проинформировали в ГАИ.
Ребенок перевозился вне детского удерживающего устройства: находился на руках у матери на заднем сидении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN