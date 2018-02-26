26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по вине пьяного бесправника пострадал четырехлетний ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 25 февраля около 21.00. "Водитель без права управления и в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле "Ситроен Ксантия" по ул.Горецкого в сторону ул.Шаранговича. Он столкнулся с легковой "Лянча", где находилась семья с ребенком 2013 года рождения. По предварительным данным, ребенок с травмами был госпитализирован", - проинформировали в ГАИ.

Ребенок перевозился вне детского удерживающего устройства: находился на руках у матери на заднем сидении.-0-