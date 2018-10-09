В Минске преступная группа заработала более Br9 млн на незаконной продаже мяса

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организованная преступная группа на незаконной продаже мяса заработала более Br9 млн, сообщили БЕЛТА в КГК.

Оперативники столичной финансовой милиции выявили преступную группу, которая занималась оптовой торговлей мясом и мясными продуктами с нарушением установленного порядка. Собраны доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности граждан. Доход от незаконного предпринимательства превысил Br9 млн.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность).

При проверке были изъяты первичные учетные документы, печати, носители информации, а также 240 тыс. евро и $185 тыс. Наложен арест на имущество фигурантов стоимостью Br500 тыс. Руководитель группы задержан и заключен под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Для своего незаконного бизнеса члены преступной группы использовали документы, которые были получены в том числе от нескольких лжепредпринимательских структур, зарегистрированных жителем Витебска. После создания лжефирм он оформлял фиктивные бухгалтерские документы. В отношении 49-летнего витебчанина возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.234 Уголовного кодекса (лжепредпринимательство).

При проведении дальнейших проверочных мероприятий было установлено, что витебский коммерсант оказывал услуги и другим субъектам хозяйствования, предоставляя им пакеты фиктивных бухгалтерских документов. Например, индивидуальный предприниматель из Минска и руководитель столичной коммерческой фирмы помещали в бухгалтерский учет фиктивные первичные документы о приобретении товарно-материальных ценностей по завышенной цене. Из-за искажения реального размера понесенных затрат занижалась налоговая база, что повлекло уклонение от уплаты налогов общей суммой более Br700 тыс.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении индивидуального предпринимателя и директора коммерческой структуры возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса.-0-