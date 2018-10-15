В Минске при пожаре в девятиэтажке погиб пенсионер, спасены 10 человек

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС на пожаре в минской многоэтажке спасли 10 человек, погиб пенсионер. Об этом сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

О дыме из квартиры на шестом этаже дома по ул.Авиации очевидцы сообщили 12 октября в 15.21. Спасатели установили, что в комнате и в коридоре трехкомнатной квартиры загорелось имущество на общей площади 15 кв.м.

"Во время тушения пожара работники МЧС обнаружили в горящей комнате тело 63-летнего хозяина. При помощи специальных масок из квартир 7-го, 8-го и 9-го этажей были спасены 10 человек. Из квартир этажей ниже эвакуировали 5 человек", - проинформировали в управлении.

Огнем повреждено имущество в квартире, закопчен подъезд. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС