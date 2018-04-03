3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске продавался стеклоомыватель с превышением доли метанола почти в 1,5 тыс. раз, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Факт продажи стеклоомывающей жидкости с нарушением госстандарта установили правоохранители и сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района Минска. Более 280 л стеклоомывателя реализовывали в торговых центрах на ул. Притыцкого и ул. Петра Глебки. "Жидкость российского производства, поставщик - зарегистрированная в Борисове фирма. По результатам исследований Минского городского центра гигиены и эпидемиологии установлено, что в стеклоомывателе объемная доля метанола составляет 73,75%. Это в 1475 раз превышает разрешенный законодательством норматив", - проинформировали в ГУВД.

Товар изъят в полном объеме и передан для дальнейших разбирательств в Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района Минска.-0-