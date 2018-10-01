В Минске работник рассчитался деньгами предприятия по своим долгам

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работник строительного предприятия подозревается в присвоении Br20 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Обстоятельства присвоения денег устанавливает Советский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета. "В июле 35-летний специалист по продажам от имени организации заключил договор с другим предприятием. Он получил оплату - более Br20 тыс. Но сумму не зачислил на расчетный счет, а забрал деньги себе", - рассказали в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 211 УК (присвоение имущества, совершенное в крупном размере). "Со слов подозреваемого, деньгами он рассчитался по своим долгам", - отметили в ведомстве. С мужчины взято обязательство о явке. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

Следователи допрашивают свидетелей, в том числе сотрудников организации. Проводятся осмотры бухгалтерской документации.-0-