13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивают 11-летнюю девочку, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД столицы Наталья Оскирко.

Девочка проживает по улице Колесникова, д.19. Днем 12 июля она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Девочка худощавого телосложения, рост 150 см. Волосы темно-русые до плеч, глаза голубые. Была одета в темно-фиолетовую майку с коротким рукавом, джинсовые шорты синего цвета, домашние тапочки белого цвета. При себе имела женскую косметичку бежевого цвета, а также грызуна - крысу черно-белого цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 861-56-80, 8 (029) 302-75-16 либо 102.-0-

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