В Минске разыскивают 14-летнюю девочку

7 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Фрунзенское РУВД Минска разыскивает 14-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Пропавшая без вести Кристина Кравченко ушла из дома 3 августа. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Девочка живет в Минске на улице Жилуновича, д.21.
На вид ей 14 лет, рост ниже 160 см, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, волнистые, прическа каре. На лице веснушки. Кристина Кравченко была одета в черные джинсы, майка в полоску желтого, голубого и белого цветов, темно-серые кроссовки. При себе имела рюкзак розового цвета.
В милиции просят тех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей девочке, позвонить по телефонам 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 356-02-80, 8 (029) 768-03-87 либо на номер 102.-0-
Фото ГУВД Мингорисполкома
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