В Минске разыскивают 14-летнюю девочку

7 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Фрунзенское РУВД Минска разыскивает 14-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Пропавшая без вести Кристина Кравченко ушла из дома 3 августа. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Девочка живет в Минске на улице Жилуновича, д.21.

На вид ей 14 лет, рост ниже 160 см, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, волнистые, прическа каре. На лице веснушки. Кристина Кравченко была одета в черные джинсы, майка в полоску желтого, голубого и белого цветов, темно-серые кроссовки. При себе имела рюкзак розового цвета.

В милиции просят тех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей девочке, позвонить по телефонам 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 356-02-80, 8 (029) 768-03-87 либо на номер 102.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома