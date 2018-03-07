В Минске разыскивают двух ушедших из дома подростков

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция разыскивает без вести пропавших несовершеннолетних Дениса Юрханова и Анастасию Тарушкину, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Утром 5 марта 16-летний Денис Юрханов вышел из дома на ул.Славинского в неизвестном направлении и не вернулся. В тот же день свой дом на ул.Осипенко покинула 14-летняя Анастасия Тарушкина. Правоохранители установили, что подростки ушли вместе. Об их местонахождении на данный момент ничего неизвестно.

Приметы парня: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волос темно-рыжий, на лице веснушки, сутулится. Он был одет в красную шапку с надписью "Манчестер Юнайтед", светло-коричневую куртку, спортивные штаны серого цвета, кроссовки темно-синего цвета. При себе имел рюкзак.

Девушке на вид 17 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч. Была одета в коричневую дубленку до пояса с капюшоном, вязанный синий шарф, синие джинсы, кроссовки темного цвета. Особые приметы: татуировка на правой руке на запястье в виде птицы, в языке пирсинг с черной бусиной. Ранее девушка уже уходила из дома, но была найдена в доме Дениса Юрханова, с которым дружит.

Информацией о возможном местонахождении подростков можно сообщить по телефонам: 8-017-280-02-02, 8-017-239-66-09, 8-029-681-85-07, 8-017-288-79-02 или 102.-0-