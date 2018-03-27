В Минске разыскивают мужчину, которому ошибочно выдали в обменнике лишние 36 тыс. российских рублей

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками Первомайского РУВД Минска разыскивается мужчина по подозрению в присвоении 36 тыс. российских рублей в одном из столичных обменных пунктов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 20 марта около 18.00 в бизнес-центре по просп. Независмости, 177. "Мужчина выполнял валютно-обменные операции с крупной суммой денег в российских рублях. Кассир обменного пункта ошиблась и выдала клиенту вместо 4 тыс. российских рублей 40 тыс., - пояснили в ГУВД. - На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина пересчитал полученные денежные средства, положил в карман и ушел, не уведомив сотрудника банка об ошибке".

Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения. Был одет в темную спортивную куртку с молнией (на манжетах, горловине и внизу куртки - резинка черная с бежевыми полосами), зеленую шапку, светло-синие джинсы, серые кроссовки. При себе имел темную сумку на длинном ремне, которую носил через плечо.

Тех, кто располагает информацией о произошедшем, просят обратиться в Первомайское РУВД Минска (ул. Белинского, 10) лично или позвонить по телефонам: 8-017-266-70-33, 8-033-667-65-69, либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-