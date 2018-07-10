В Минске ребенок выпал из окна многоэтажки, его состояние стабильно тяжелое

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние выпавшего из окна минской многоэтажки мальчика стабильно тяжелое, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Ребенок находится в РНПЦ детской хирургии. Состояние тяжелое, стабильное", - сказали в Минздраве.

Других подробностей в пресс-службе не сообщили, сославшись на то, что без согласия родителей не вправе разглашать личные сведения.

События развернулись вечером 9 июля на улице Маршала Лосика. Пятилетнего ребенка, который перелез через окно и повис, схватившись за подоконник, заметили жильцы дома напротив. Мальчика подхватили одеялом. Оно порвалось, но удар удалось смягчить.-0-

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