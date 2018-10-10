В Минске семейная пара привезла в больницу избитого парня и скрылась

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция ищет супружескую пару, которая привезла в больницу избитого парня, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина.

Мужчину 1985 года рождения подозревают в причинении тяжких телесных повреждений. Драка произошла в ночь с 29 на 30 сентября в одном из магазинов по переулку Вузовскому. Предположительно, во время совместного распития алкоголя он нанес 25-летнему парню множественные удары в голову и туловище, а затем с женой доставил пострадавшего в больницу.

От полученных травм молодой человек скончался в больнице. Теперь супруги объявлены в розыск. Всех, кому известно их местонахождение, просят сообщить в Октябрьское РУВД по телефонам: 8 (033) 671-77-98, 8 (029) 394-12-44, 8 (017) 222-04-42 или 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.-0-