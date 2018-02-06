В Минске сгорела легковушка и повредила рядом стоящие авто

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сгорела легковушка и повредила рядом стоящие автомобили, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение о загоревшемся авто поступило спасателям сегодня днем. "Загорелся легковой "Форд Фокус" напротив жилого дома по ул. Короля, 49. В результате происшествия автомобиль сгорел полностью. Также были повреждены рядом припаркованные автомобили "Сеат Ибица" и "Фольсваген Гольф", - уточнили в управлении.

Причина пожара устанавливается.-0-