В Минске спасатели эвакуировали 30 человек из-за пожара в подвале пятиэтажки

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели эвакуировали 30 человек из-за пожара в подвале пятиэтажного дома сообщили БЕЛТА в МЧС.

Жильцы позвонили в МЧС около 20.30 13 апреля - из подвала пахло дымом. Он шел из подъезда, когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС. Выяснилось, что загорелось имущество в одном из подвальных помещений. "Звеньями газодымозащитной службы МЧС из подъезда были эвакуированы 30 человек, в том числе 5 детей. Пострадавших нет. Пожар локализован и ликвидирован спасателями", - проинформировали в МЧС.

Огонь повредил имущество в подвале и на площади 4 кв.м, сам подвал закопчен. "Причина устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем", - отметили в спасательном ведомстве.-0-