2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели освободили застрявшего в батарее кота, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.

Вечером 1 февраля на номер 101 поступило сообщение о застрявшей лапе кота в квартире дома на ул. Есенина. На место вызова выехали спасатели. "Задняя лапа кота застряла в батарее. Спасатели при помощи подручных средств извлекли животное из западни. В результате происшествия кот не пострадал", - рассказали в управлении.

Как отмечают в МЧС, подобные происшествия не входят в компетенцию спасателей, каждая похожая ситуация рассматривается индивидуально. Однако при наличии возможности спасатели откликаются на подобные случаи.-0-