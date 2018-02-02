2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели освободили застрявшего в батарее кота, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.
Вечером 1 февраля на номер 101 поступило сообщение о застрявшей лапе кота в квартире дома на ул. Есенина. На место вызова выехали спасатели. "Задняя лапа кота застряла в батарее. Спасатели при помощи подручных средств извлекли животное из западни. В результате происшествия кот не пострадал", - рассказали в управлении.
Как отмечают в МЧС, подобные происшествия не входят в компетенцию спасателей, каждая похожая ситуация рассматривается индивидуально. Однако при наличии возможности спасатели откликаются на подобные случаи.-0-
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