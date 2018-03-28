28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись два троллейбуса, пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП с двумя троллейбусами произошло 27 марта около 20.00 на ул.Аранской. Причина столкновения - несоблюдение безопасной дистанции. Пострадал один пассажир, он получил телесные повреждения.-0-

Фото ГАИ гувд мингорисполкома