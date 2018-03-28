28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись два троллейбуса, пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП с двумя троллейбусами произошло 27 марта около 20.00 на ул.Аранской. Причина столкновения - несоблюдение безопасной дистанции. Пострадал один пассажир, он получил телесные повреждения.-0-
Фото ГАИ гувд мингорисполкома
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