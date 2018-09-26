В Минске столкнулись троллейбус и два автобуса

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 25 сентября столкнулись троллейбус и два автобуса на остановке на ул. Кальварийская, сообщили БЕЛТА в ГАИ Минска.

Два автобуса маршрутов №№ 40 и 78 находились на остановке "Ул. Притыцкого", производилась посадка пассажиров. К ее завершению на остановку подъехал троллейбус №44. Его водитель отвлекся от управления и столкнулся со стоящим впереди автобусом. От удара тот въехал в другой автобус.

Пострадала пассажирка троллейбуса, у пожилой женщины ушиб коленного сустава.

По факту ДТП проводится проверка.-0-