В Минске судят двух обвиняемых в убийстве начальника отдела столичного предприятия

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда сегодня начала рассматривать уголовное дело в отношении двух минчан, 1976 и 1989 годов рождения, которые обвиняются в убийстве начальника отдела продаж одного из столичных предприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

Обвиняемые экс-директор пейнтбольного клуба и его подельник заставляли потерпевших копать могилу Так, обвиняемые разработали план, в результате которого намеревались выманить крупную сумму денег у семейной пары. Они систематически отслеживали передвижение пострадавших, встречались с ними лично, применяли физическое и психологическое насилие. Вывозили в лесной массив и заставляли копать себе могилу.

Фигурантам также вменяется совершение других преступлений: разбоя, похищения человека, вымогательства, хищения личных документов. Оба находятся под стражей.

Как сообщалось, 29-летний ранее судимый минчанин вошел в доверие к начальнику отдела продаж и стал поддерживать с ним приятельские отношения. Узнав о его планах купить дорогостоящий автомобиль, обвиняемый вместе с подельником разработал преступный план, который был реализован в ноябре 2016 года. Приятель выманил потерпевшего из дома и отвез на его же машине на территорию пейнтбольного клуба, принадлежащего второму обвиняемому. Здесь мужчину и убили. Чтобы скрыть следы, они сожгли часть похищенного имущества потерпевшего, а также его паспорт и другие важные личные документы, в том числе оказавшийся при нем паспорт другого гражданина Беларуси.

СК завершил расследование дела об убийстве в Минске начальника отдела столичного предприятия В ноябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась сестра потерпевшего - ее родственник, уроженец Вилейки, несколько дней не выходил на связь, не появлялся на работе и дома его не нашли (как и автомобиль Audi Q7).

Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве начальника отдела столичного предприятия Уголовное дело возбуждено в отношении двух минчан, 1976 и 1989 годов рождения. Они обвиняются в убийстве, разбое, похищениях человека, вымогательстве и других преступлениях.

В ходе расследования получены доказательства причастности обвиняемых к другим преступлениям. Так, в 2011-2013 годах они вымогали у семейной пары из Минска деньги, при этом дважды похищали супругу. Для убедительности старший фигурант прибегал к демонстрации предметов, напоминавших ампутированные части тела человека - кисти и пальцы рук. В течение трех лет семейная пара передала обвиняемым $100 тыс.-0-