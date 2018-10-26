В Минске судят группу мошенников в сфере автострахования

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Ленинского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении группы мошенников в сфере автострахования, сообщает БЕЛТА.
Перед судом предстали 11 человек, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере).
По данным следствия, обвиняемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Имитируя страховые случаи путем умышленного повреждения автомобилей, фигуранты предоставляли недостоверные сведения в страховые компании и обманом получали денежные компенсации.
В марте суд Ленинского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении 17 человек, которые также инсценировали ДТП ради страховки. Согласно приговору суда все обвиняемые признаны виновными в мошенничестве и приговорены к различным срокам наказания.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4058 BYN
|2.396 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1094 BYN
|2.109 BYN
|2.113 BYN
|RUB
|3.2133 BYN
|3.207 BYN
|3.22 BYN