В Минске судят группу мошенников в сфере автострахования

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Ленинского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении группы мошенников в сфере автострахования, сообщает БЕЛТА.

Перед судом предстали 11 человек, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Имитируя страховые случаи путем умышленного повреждения автомобилей, фигуранты предоставляли недостоверные сведения в страховые компании и обманом получали денежные компенсации.

В марте суд Ленинского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении 17 человек, которые также инсценировали ДТП ради страховки. Согласно приговору суда все обвиняемые признаны виновными в мошенничестве и приговорены к различным срокам наказания.-0-