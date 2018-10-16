В Минске судят обвиняемого в гибели солдата-срочника на занятиях по огневой подготовке

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начался суд по делу о гибели солдата-срочника во время плановых занятий по огневой подготовке, передает корреспондент из зала суда Минского района.

Перед судом предстал военнослужащий 120-й отдельной механизированной бригады, который обвиняется в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Свою вину обвиняемый признает.

Суд принял решение сначала допросить обвиняемого, изучить письменные материалы дела. После этого будут допрошены потерпевшие и свидетели.

Занятия по огневой подготовке, во время которых погиб солдат-срочник, проходили 4 апреля. Военнослужащий срочной военной службы, входивший в экипаж БМП, нарушил меры безопасности, в результате чего был приведен в действие спусковой механизм. Механику-водителю были причинены ранения, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте от сквозного пулевого ранения.-0-