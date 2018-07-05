В Минске таксист пополнил баланс телефона с забытой пассажиром карты

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель такси присвоил чужую банковскую карту и перевел деньги на счет своего мобильного телефона, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД Минска обратились работники одного из банков столицы с просьбой найти того, кто незаконно совершил операцию по переводу денег с карты их клиента. "Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили, что банковская карта была утеряна ее владельцем в одном из автомобилей такси. После ее нашел водитель и перевел Br65 на счет своего мобильного. В последующем молодой человек совершил попытку повторного перевода денег, однако в операции было отказано", - рассказали в милиции.

Водитель такси задержан. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники).-0-