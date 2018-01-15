В Минске трехлетний мальчик пострадал из-за вспыхнувшей батареи мобильника

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске трехлетний мальчик пострадал из-за вспыхнувшей батареи мобильного телефона, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

В 17.05 12 января на номер 101 поступило сообщение о разрушении батареи мобильного телефона в квартире дома на ул.Грушевской. "Происшествие случилось около 6.00 того же дня. Разрушился аккумулятор мобильного телефона 2015 года выпуска. В результате этого пострадал трехлетний мальчик, с ожогом ноги он был доставлен в больницу", - рассказали в управлении.

Подразделения спасателей не привлекались. Причина происшествия устанавливается.-0-