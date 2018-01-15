В Минске трехлетний ребенок застрял в эскалаторе торгового центра

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эскалаторе торгового центра "Галилео" в Минске застрял трехлетний ребенок. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Освобождать застрявшую в эскалаторе руку малыша пришлось спасателям. Ребенок госпитализирован с подозрением на перелом пальцев для проведения обследования.-0-
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