6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске троллейбус столкнулся с автобусом, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Небольшое столкновение городского общественного транспорта произошло сегодня на улице Славинского около 15.35. "Троллейбус двигался в направлении улицы Кедышко от диспетчерской станции. В какой-то момент, когда не сработал электротормоз, водитель троллейбуса, вероятно, растерялся и не смог применить других мер торможения. В результате троллейбус въехал в стоящий впереди автобус, который остановился на красный сигнал светофора", - рассказала подробности старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района Минска Оксана Мехедко.

Водители и большинство пассажиров не пострадали. Только одна 66-летняя женщина пожаловалась на боли в ноге и была доставлена в больницу. Врачи поставили диагноз "ушиб" и, оказав помощь, отпустили пациентку домой.-0-