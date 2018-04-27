В Минске троллейбус врезался в столб

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске троллейбус врезался в мачту освещения, есть пострадавшие. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального района Минска Анастасия Редько.

Авария произошла сегодня около 11.30. "Троллейбус 29 маршрута ехал по ул.Куйбышева в сторону ул.Коммунистической. У дома по ул.Куйбышева, 21 он выехал за пределы проезжей части и столкнулся с осветительной мачтой. Сейчас проводится проверка, опрашиваются очевидцы. В качестве версии причины происшествия рассматривается техническая неисправность троллейбуса", - рассказала Анастасия Редько.

Пострадали 10 пассажиров троллейбуса: у двух переломы, у остальных ушибы и черепно-мозговые травмы. Тяжелых травм нет. На месте работают сотрудники ГАИ, врачи скорой помощи оказывают помощь пострадавшим. Госавтоинспекция просит очевидцев этого происшествия или лиц, располагающих записями с видеорегистратора, связаться с сотрудниками ГАИ.-0-